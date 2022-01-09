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Американский фигурист станет первым открытым небинарным участником зимней Олимпиады

Американский фигурист станет первым открытым небинарным участником зимней Олимпиады
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Американский фигурист Тимоти Ледак отобрался на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Спортсмен, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, завоевал золото на чемпионате США. Этот успех позволит им поехать в Пекин.

31-летний Ледак ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности. По данным NBC, Ледак станет первым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, перед Олимпиадой пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир состоится в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.

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