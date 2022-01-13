Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы. Россияне заняли весь пьедестал: первыми стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третьими — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
«Короткая программа — это прежде всего психика. Во вторую очередь — стабильность. То, что наши пары показали… Конечно, там нет основных конкурентов — российские фигуристы соревновались между собой. Самое главное, они показали стабильность — были выполнены все элементы, справились со всей сложностью. Как и справились со своим психическим состоянием — это было проблемой последних двух лет для Тарасовой и Морозова», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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