Журналист, критиковавший Тутберидзе, высказался о Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой

Американский журналист Дэвид Лиз, освещающий фигурное катание, поделился мнением о российских фигуристках Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. Ранее Лиз жёстко высказался в адрес учениц Этери Тутберидзе, под руководством которой выступают Трусова и Щербакова; тренер Туктамышевой — Алексей Мишин.

«Александра Трусова обладает сильным характером и нацелена на победу. Она будет прыгать тот максимум, который позволит её тело. Её способности связаны с технической стороной спорта. Компоненты у неё довольно слабы, но музыка, которую ей выбрали в этом году, идеально подходит для её стиля катания.

Железная воля, интеллект и изящество Анны Щербаковой делают ё спортсменкой, способной достичь большего, что кажется возможным по логике вещей. Её техника не всегда лучшая, но способность во время соревнований достигать большего, чем на тренировках, достойна восхищения.

Елизавета Туктамышева обладает великолепным атлетизмом, настойчивостью и чувством юмора. Весь мир по-настоящему оценил её любовь к спорту», — цитирует журналиста «Лента.ру».

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