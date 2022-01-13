Елизавета Туктамышева: обожаю краситься просто так

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к макияжу.
«Сделать мейк, укладку и… никуда не пойти. Обожаю краситься просто так. Помню, что обещала как-нибудь показать видео, как я делаю макияж. Записать? Интересно будет?» — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.
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