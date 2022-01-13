«Не вижу катастрофы». Александр Энберт — об оценках российского судьи на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал то, что российский судья оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Мишина и Галлямов заняли первое место, а Тарасова и Морозов — второе.

«Для меня Мишина и Галлямов были чище, энергичнее. Хотя и Тарасова с Морозовым вчера прекрасно откатали. Фигурное катание всё равно остаётся отчасти субъективным видом спорта. От критерия «нравится — не нравится», к сожалению, никуда не уйти. Если судье из России больше понравились Тарасова с Морозовым вчера, а не Мишина с Галлямовым, то я не вижу в этом катастрофы. Это нормально для фигурного катания: кто-то нравится больше, кто-то меньше.

У Тарасовой с Морозовым на выбросе было не так много плюсов, как у Мишиной и Галлямова. Такие мелочи в короткой программе неважны, поэтому Мишина и Галлямов на первом месте — они откатали чище. Стили же у пар были разные, а по контенту первое место абсолютно заслуженно. Судья имеет право на свою оценку. Насколько это компетентно, я оценить не могу», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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