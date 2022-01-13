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ФФККР прислала Анне Щербаковой на ЧЕ не ту музыку для короткой программы

ФФККР прислала Анне Щербаковой на ЧЕ не ту музыку для короткой программы
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прислала Анне Щербаковой на чемпионат Европы в Таллине (Эстония) не ту музыку для короткой программы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова хореографа Даниила Глейхенгауза, который сотрудничает с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, под чьим руководством выступает Щербакова.

На тренировочном прогоне короткой программы Анны Щербаковой зазвучала The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера, в то время как спортсменка выступает под Dangerous Affairs Инона Зура.

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