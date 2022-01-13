Валиева, Трусова и Щербакова упали на тренировке короткой программы на чемпионате Европы
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Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли избежать падений на тренировке короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), сообщает Sports.ru.
Валиева в прогоне упала с тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Трусова также допустила падение на тройном акселе, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп сделала без ошибок. Щербакова начала программу с двойного акселя, далее прыгнула тройной флип. На каскаде тройной лутц – тройной риттбергер фигуристка упала на втором прыжке.
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