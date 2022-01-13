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В судейской бригаде в женской короткой программе на ЧЕ не будет российского судьи

В судейской бригаде в женской короткой программе на ЧЕ не будет российского судьи
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В судейской бригаде в женской короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) не будет российского судьи, сообщается на официальном сайте Международной федерации конькобежцев (ISU).

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
13 января
12:05 — женщины, короткая программа.
20:00 — спортивные пары, произвольная программа.

Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

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