Валиева обновила свой же мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ, набрав свыше 90 баллов

Российская фигуристка Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла.

Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.

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