«Камила гениальна!» Лайшев — о мировом рекорде Валиевой в короткой программе на ЧЕ

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).



«Камила Валиева гениальна! Не удивлён, что ей удаётся бить рекорд за рекордом. Главное, чтобы послезавтра в произвольной программе всё было хорошо. Очень довольны выступлением Камилы в короткой программе. Мы смотрим в школе, за всех очень переживаем и болеем», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.



Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.