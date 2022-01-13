Трусова высказалась о падении с тройного акселя в короткой программе чемпионата Европы

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своей ошибке во время тройного акселя. Напомним, при исполнении короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) Трусова упала во время исполнения элемента.

«Объяснить это не могу, буду работать как обычно. У меня не было хорошей попытки во время прогона, но это не показатель. То, что я делала утром на тренировке перед короткой программой — не столь важно. В день соревнований я не воспринимаю это как установку «если не смогла сделать перед стартом, то не можешь и во время».

На чемпионате России у меня аксель получился перед выходом на лёд, но не получился во время выступления. В любом случае однажды мне это удастся, и этот момент будет ещё счастливее.

Обидно, конечно, что я столько раз терпела неудачу и пока не могу сделать тройной аксель, но надеюсь, что всё получится.

Травма? У меня долгое время всё было хорошо до чемпионата России и после. Я тренируюсь в полную силу, травма меня совершенно не беспокоит, я просто снова набираю форму», — приводит слова Трусовой официальный сайт ISU.

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