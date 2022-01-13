Американский журналист: Хендрикс по силам обыграть Щербакову на ЧЕ

Американский журналист Филип Херш высказал мнение, что бельгийской фигуристке Луне Хендрикс, занявшей второе место в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине, по силам обыграть чемпионку мира Анну Щербакову по итогам произвольной.
«Хендрикс из Бельгии получила заслуженные баллы и вышла на второе место после короткой программы. Ей будет тяжело удержать эту позицию в споре с четверными Трусовой в произвольной программе, но она могла бы обыграть Щербакову», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».
Хендрикс обновила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. За прокат Хендрикс получила от судей 76,25 балла. Её предыдущее достижение было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году. Щербакова (69,05) – четвёртая перед произвольной программой.
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