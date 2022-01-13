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Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, короткая программа. Онлайн-трансляция выступлений: Валиева, Трусова, Щербакова

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Эпичная битва российских девушек! LIVE
Андрей Гуров Яна Левхина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022
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Валиева рвётся к новому рекорду, а Трусова и Щербакова воюют за олимпийский «командник». Оперативные новости — в нашей онлайн-трансляции.

13 января в Таллине состоится второй день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Девушки вступят в борьбу за награды, продемонстрировав короткие программы, а в соревнованиях спортивных пар разыграется первый комплект наград. В обоих видах россияне претендуют на полные пьедесталы.

В соревнованиях девушек — сразу несколько главных интриг. Сохранит ли своё доминирование потрясающая Камила Валиева? И как сложится борьба между Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которым предстоит битва не только за медали, но и за олимпийский «командник»?

В соревнованиях спортивных пар расклады понятны уже сейчас. Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам короткой программы — лидеры с мировым рекордом. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с хорошим отрывом вторые. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из-за досадной ошибки только третьи. Действующим чемпионам Европы придётся взять себя в руки, чтобы вмешаться в борьбу за лидерство. Ведь и у них на кону не только медали, но и олимпийский командный турнир.

Короткая программа женщин стартует в 12:05, пары выйдут на лёд в 20:00.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2022
Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа
13 января 2022, четверг. 12:52 МСК
Не началось
Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Live Яна Левхина

Анна Щербакова всегда считалась самой надёжной и стабильной фигуристкой в сборной России, на которую всегда можно положиться. Но одно неудачное выступление на чемпионате страны сильно подпортило её репутацию. Щербакова оказалась под огнём критики. Со всех сторон так и доносилось, что Аня ещё не заслужила права поехать на Олимпиаду и вообще — необходимо устроить перекаты между ней и Елизаветой Туктамышевой. Ученица Тутберидзе столкнулась с колоссальным давлением.

На чемпионате Европы Щербаковой необходимо прервать всю критику в свою сторону. Своими прокатами Аня должна доказать, что она как никто другой достойна ехать на Олимпиаду.

Но сделать это будет не так просто.

Проверка для Щербаковой. Фигуристке необходимо восстановить репутацию на чемпионате Европы Проверка для Щербаковой. Фигуристке необходимо восстановить репутацию на чемпионате Европы
09:28 Яна Левхина

В соревнованиях женщин Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В короткой программе все наши спортсменки выйдут на лёд в последней разминке. Трусова выступит в 17:17 по московскому времени, Щербакова — в 17:23, Валиева — в 17:42. Всего в короткой программе значатся выступления 36 фигуристок.

09:21 Яна Левхина

Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

13 января
12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 17:00 — Первый канал)
20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).

14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала, с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — Первый канал).
19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала).

15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).

16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).

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