Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Эпичная битва российских девушек! LIVE

Валиева рвётся к новому рекорду, а Трусова и Щербакова воюют за олимпийский «командник». Оперативные новости — в нашей онлайн-трансляции.

13 января в Таллине состоится второй день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Девушки вступят в борьбу за награды, продемонстрировав короткие программы, а в соревнованиях спортивных пар разыграется первый комплект наград. В обоих видах россияне претендуют на полные пьедесталы.

В соревнованиях девушек — сразу несколько главных интриг. Сохранит ли своё доминирование потрясающая Камила Валиева? И как сложится борьба между Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которым предстоит битва не только за медали, но и за олимпийский «командник»?

В соревнованиях спортивных пар расклады понятны уже сейчас. Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам короткой программы — лидеры с мировым рекордом. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с хорошим отрывом вторые. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из-за досадной ошибки только третьи. Действующим чемпионам Европы придётся взять себя в руки, чтобы вмешаться в борьбу за лидерство. Ведь и у них на кону не только медали, но и олимпийский командный турнир.

Короткая программа женщин стартует в 12:05, пары выйдут на лёд в 20:00.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы в Таллине.

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