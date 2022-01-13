Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Эпичная битва российских девушек! LIVE

13 января в Таллине состоится второй день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Девушки вступят в борьбу за награды, продемонстрировав короткие программы, а в соревнованиях спортивных пар разыграется первый комплект наград. В обоих видах россияне претендуют на полные пьедесталы.
В соревнованиях девушек — сразу несколько главных интриг. Сохранит ли своё доминирование потрясающая Камила Валиева? И как сложится борьба между Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которым предстоит битва не только за медали, но и за олимпийский «командник»?
В соревнованиях спортивных пар расклады понятны уже сейчас. Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам короткой программы — лидеры с мировым рекордом. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с хорошим отрывом вторые. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из-за досадной ошибки только третьи. Действующим чемпионам Европы придётся взять себя в руки, чтобы вмешаться в борьбу за лидерство. Ведь и у них на кону не только медали, но и олимпийский командный турнир.
Короткая программа женщин стартует в 12:05, пары выйдут на лёд в 20:00.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы в Таллине.
Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!
Анна Щербакова всегда считалась самой надёжной и стабильной фигуристкой в сборной России, на которую всегда можно положиться. Но одно неудачное выступление на чемпионате страны сильно подпортило её репутацию. Щербакова оказалась под огнём критики. Со всех сторон так и доносилось, что Аня ещё не заслужила права поехать на Олимпиаду и вообще — необходимо устроить перекаты между ней и Елизаветой Туктамышевой. Ученица Тутберидзе столкнулась с колоссальным давлением.
На чемпионате Европы Щербаковой необходимо прервать всю критику в свою сторону. Своими прокатами Аня должна доказать, что она как никто другой достойна ехать на Олимпиаду.
Но сделать это будет не так просто.
В соревнованиях женщин Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В короткой программе все наши спортсменки выйдут на лёд в последней разминке. Трусова выступит в 17:17 по московскому времени, Щербакова — в 17:23, Валиева — в 17:42. Всего в короткой программе значатся выступления 36 фигуристок.
Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
13 января
12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 17:00 — Первый канал)
20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).
14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала, с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — Первый канал).
19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала).
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).
16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).
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