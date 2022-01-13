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Луна Хендрикс — о баллах за короткую программу: до сих пор не могу в это поверить

Луна Хендрикс — о баллах за короткую программу: до сих пор не могу в это поверить
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отреагировала на свой результат в короткой программе на чемпионате Европы.

Хендрикс обновила личный рекорд, получив от судей 76,25 балла. Её предыдущее достижение было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году. Эти баллы позволили бельгийке занять второе место в короткой программе, уступив только россиянке Камиле Валиевой, обновившей мировой рекорд (90,45). При этом Луна опередила двух российских фигуристок – Александру Трусову, ставшую третьей (75,13) и Анну Щербакову, занявшую четвёртое место (69,05).

«До сих пор не могу в это поверить, сейчас я так взволнована. Российские фигуристки такие сильные. Очень нервничала, может быть, поэтому сейчас эмоции вырываются наружу. Но я знала, что могу это сделать, и сделала. Я счастлива. Думаю, что действительно сильна в короткой программе. Некоторые элементы могла бы сделать лучше, поэтому не ожидала нового личного рекорда. Теперь я знаю, что способна на большее.
Второе место перед произвольной программой меня мотивирует. Начну всё сначала и буду стараться изо всех сил», — приводит слова Хендрикс пресс-служба ISU.

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