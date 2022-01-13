Камила Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об ограничениях из-за коронавируса в Таллине.
«То, что здесь нужно делать тесты каждый день, не пугает. Носим постоянно маски. Стараюсь не ходить в людные места, но если иногда бывает, то стараюсь максимально себя обезопасить», — сказала Валиева после проката.
Напомним, Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.
- 13 января 2022
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