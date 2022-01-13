Камила Валиева рассказала, следит ли она за парным фигурным катанием

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, следит ли она за фигурным катанием в парах.
«Если бы у нас закончились соревнования, я бы с радостью пошла посмотреть и поболеть и за пары, и за мальчиков. Но пары выступают в десять или девять вечера, а у нас ещё завтра тренировки, и вообще, послезавтра произвольная программа. Мы за них болеем, но всё же в номере, чтобы и минимизировать контакты с окружающими, и чтобы не распускаться. Конечно, будем болеть и за мальчиков, и за Мориса будем болеть — он, считай, наш, и за пары. Будем поддерживать, но на расстоянии», — сказала Валиева после проката.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
- 13 января 2022
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