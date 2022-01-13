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Камила Валиева: мы стараемся не ходить в очень людные места

Камила Валиева: мы стараемся не ходить в очень людные места
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об ограничениях из-за коронавируса на чемпионате Европы.

«То, что здесь нужно делать тесты каждый день, не пугает. Мы стараемся всё время ходить в масках, как начался коронавирус, потому что это всё-таки наша же безопасность. Это не зависит от того, что на Олимпиаде, что здесь каждые 24 часа тесты и что на Олимпиаде будет больше тестов. Мы стараемся всё время быть в масках и стараемся не ходить в очень людные места, но иногда бывает. В этом случае стараюсь максимально себя обезопасить», — сказала Валиева после проката.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

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