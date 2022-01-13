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Александра Трусова: специально ходили на выступления мальчиков и болели

Александра Трусова: специально ходили на выступления мальчиков и болели
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, следит ли она за фигурным катанием в парах.

«Как и Камила, могу сказать, что мы ходили болеть, например, на чемпионате мира. У нас произвольная закончились раньше. Мы специально ходили и на тренировку мальчиков, и на выступления, болели. А сейчас мы заканчиваем последними, поэтому мы ничего не успеваем смотреть и на соревнования их не ходим», — сказала Трусова после проката.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.

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