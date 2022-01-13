Сенсационный прокат короткой программы Луны Хендрикс на ЧЕ. Видео
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Прокат бельгийской фигуристки Луны Хендрикс стал главной сенсацией короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Хендрикс обновила личный рекорд, получив от судей 76,25 балла. Её предыдущее достижение равнялось 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.
Благодаря столь высокой оценке Хендрикс стала второй после короткой программы, уступив только россиянке Камиле Валиевой, обновившей мировой рекорд – 90,45.
Хендрикс уверенно исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип во второй половине программы.
Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 15 января.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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