Сенсационный прокат короткой программы Луны Хендрикс на ЧЕ. Видео

Прокат бельгийской фигуристки Луны Хендрикс стал главной сенсацией короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Хендрикс обновила личный рекорд, получив от судей 76,25 балла. Её предыдущее достижение равнялось 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.

Благодаря столь высокой оценке Хендрикс стала второй после короткой программы, уступив только россиянке Камиле Валиевой, обновившей мировой рекорд – 90,45.

Хендрикс уверенно исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип во второй половине программы.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 15 января.

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