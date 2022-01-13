«Была хороша во всём, кроме прыжков». The Skating Lesson — о выступлении Трусовой в КП

«Твиттер» популярного англоязычного подкаста The Skating Lesson оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Не будем делать вид, что Трусова сегодня была хороша. Либо же она была хороша во всём, кроме прыжков», — написал подкаст The Skating Lesson у себя в официальном твиттер-аккаунте.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем и обновившая мировой рекорд в короткой программе.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова.

Трусова заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

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