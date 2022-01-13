Американский журналист: разрыв между Валиевой и Хендрикс не может составлять 14 баллов

Американский журналист Джеки Вонг оценил результаты женской короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

Вонг возмутился баллам, которые выставили судьи фигуристкам, заявив о том, что реальный разрыв между Камилой Валиевой и Луной Хендрикс после короткой программы не может быть настолько большим.

«Разрыв между Валиевой и Хендрикс точно не может составлять 14 баллов», — написал Вонг в своём твиттер-аккаунте.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.

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