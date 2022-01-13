Чемпионы мира Мишина и Галлямов впервые выиграли чемпионат Европы

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые завоевала золотые медали чемпионата Европы. На первенстве континента ученики Тамары Москвиной выступали в качестве дебютантов. И это несмотря на то, что именно Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.

Так получилось, что именно самый значимый на данный момент титул Анастасия и Александр завоевали первыми, также выступая на первенстве планеты в Стокгольме в качестве дебютантов. Уже позже они впервые стали чемпионами России, одержав победу на национальном первенстве в Санкт-Петербурге, а теперь и чемпионами Европы.

Добавим, что в Таллине Мишина и Галлямов переписали на себя три мировых рекорда: в короткой (82,36) и в произвольной программе (157,46), а также по сумме двух выступлений (239,82).