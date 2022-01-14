Бойкова — о выступлении на чемпионате Европы: иногда неприятности случаются к лучшему

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как настраивалась на произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине. В короткой программе спортсменка ошиблась, исполнив двойной сальхов вместо тройного. В итоге пара завоевала бронзу.
«Иногда неприятности случаются к лучшему. Возможно, как раз наоборот, ошибка помогла нам больше сконцентрироваться на работе. Придало ли успешное выполнение прыжков уверенности? Делать все элементы — это моя работа, так что нет. Конечно, когда ты катаешь программу, то концентрируешься на одном элементе за другим, но я не могу сказать, что это как-то придаёт уверенности. Ты просто выходишь и, когда делаешь элемент, понимаешь, что прошла эту часть программы, и двигаешься дальше», — сказала Бойкова на пресс-конференции.
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