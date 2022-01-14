Дмитрий Козловский после завоевания бронзы ЧЕ упомянул австралийского шорт-трекиста

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями после завоевания бронзы на чемпионате Европы в Таллине.

«Случиться может всё, что угодно. Мы все помним, как австралиец выиграл золото Олимпиады в шорт-треке (Стивен Брэдбери сенсационно победил на Играх-2002. — Прим. «Чемпионата»). Всякое бывает. Например, такая неудача, как у нас вчера. Самое важное, что несмотря на расстройство и внутреннее неудовлетворение, которые мы ощущали вчера, мы смогли отложить эмоции в сторону и показать чистое катание.

Сегодня мы довольны собой. Небольшая ошибка не повлияла на оценки и уровень презентации нашей программы. Переключиться было нелегко, но нам это удалось», — сказал Козловский на пресс-конференции.

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