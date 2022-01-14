Ирина Роднина рассказала, чем подкупает катание пары Тарасовой и Морозова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о российских парниках Евгении Тарасовой и Владимире Морозовой, которые завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«В этот раз мне очень понравились Тарасова и Морозов. Хотя всё равно остаются проблемы с прыжками, но катание у них замечательное. Пара подобрана: между партнёрами в каждом движении видна элегантность и лёгкость — это то, что подкупает в этой паре», — рассказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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