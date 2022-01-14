Роднина поделилась мнением о конкурентах российских пар на Олимпийских играх в Пекине

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась ожиданиями от борьбы за медали среди пар на Олимпиаде в Пекине (Китай). Она выразила уверенность, что у россиян будут достойные конкуренты.
«У китайцев сильная пара, но тем интереснее будет интрига на Олимпийских играх. Тем более что китайцы будут выступать у себя дома, в Пекине.
Мы помним, что было у нас в Сочи в 2014 году: дома всегда всё происходит несколько иначе, есть определённые преимущества. Надо понимать, что конкуренция будет очень тяжёлой», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
На чемпионате Европы российские пары заняли весь пьедестал. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку лучших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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