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Турецкая судья поставила Дэвис и Смолкина ниже украинского дуэта, ставшего 17-м

Турецкая судья поставила Дэвис и Смолкина ниже украинского дуэта, ставшего 17-м
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Ритмический танец российского дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин получил от восьми судей весьма схожие оценки, соответствующие 7-9-му местам. Однако арбитр из Турции Таня Озкан поставила Дэвис и Смолкина ниже украинского дуэта Мария Голубцова/Кирилл Белобров. Украинцы в итоге завершили ритм-танец на 17-м месте, а у судьи из Турции оказались 11-ми. Соответственно, Дэвис и Смолкин у неё заработали 70,07 балла и 12-е место.

Также отметим, что судьи из Великобритании и Франции поставили на первое место в ритм-танце Александру Степанову и Ивана Букина, а арбитры из России и Испании оценили прокат Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выше мирового рекорда (90,03), который принадлежит Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Напомним, итоговый результат Дэвис и Смолкина 73,32 балла и восьмое место. Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, опередив Степанову и Букина на 1,44 балла.

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