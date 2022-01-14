Ритм-танец защищающих титул Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы. Видео

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов начал защиту титула на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) с победы в ритм-танце. За свой прокат действующие чемпионы мира и Европы получили от судей 87,89 балла, опередив идущих вторыми соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина на 1,44 балла.

Напомним личный рекорд Синициной и Кацалапова в ритм-танце был установлен на чемпионате Европы – 2020 и равняется 88,73 балла. Именно на том турнире Виктория и Никита обыграли французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.

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