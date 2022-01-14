«Сейчас всё отлично!» Никита Кацалапов — о травме спины

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал выступление пары в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге лидеры сборной России снялись после первого дня соревнований из-за травмы Никиты.

«Сейчас всё отлично! Меня это беспокоило почти два года. В Санкт-Петербурге на чемпионате России было очень плохо, поэтому на следующий день, когда мы вернулись домой, я пошёл в больницу, и мои врачи много всего сделали, чтобы помочь мне со спиной. Было немало физиотерапии. Приходится думать о спине, когда тренируюсь, но это очень важный сезон. Проблема всё ещё есть, но решить я её смогу только в межсезонье, так как потребуется время на восстановление. Но сейчас всё хорошо и ничего не болит.

Третий уровень дорожки шагов? Возможно, зависит, под каким углом смотреть. Когда работаешь коленом, лезвие может пойти вверх. Я был очень осторожен в каждом шаге и после каждого поворота говорил себе: «Я сделал это». Но потом увидел третий уровень. Это очень тонкий момент.

Принт на моём костюме? Год Тигра. Перед созданием костюма мы посмотрели показ на неделе моды, и во многих коллекциях был леопардовый принт», — приводит слова Кацалапова пресс-служба ISU.