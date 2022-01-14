«Сейчас всё отлично!» Никита Кацалапов — о травме спины

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал выступление пары в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге лидеры сборной России снялись после первого дня соревнований из-за травмы Никиты.
«Сейчас всё отлично! Меня это беспокоило почти два года. В Санкт-Петербурге на чемпионате России было очень плохо, поэтому на следующий день, когда мы вернулись домой, я пошёл в больницу, и мои врачи много всего сделали, чтобы помочь мне со спиной. Было немало физиотерапии. Приходится думать о спине, когда тренируюсь, но это очень важный сезон. Проблема всё ещё есть, но решить я её смогу только в межсезонье, так как потребуется время на восстановление. Но сейчас всё хорошо и ничего не болит.
Третий уровень дорожки шагов? Возможно, зависит, под каким углом смотреть. Когда работаешь коленом, лезвие может пойти вверх. Я был очень осторожен в каждом шаге и после каждого поворота говорил себе: «Я сделал это». Но потом увидел третий уровень. Это очень тонкий момент.
Принт на моём костюме? Год Тигра. Перед созданием костюма мы посмотрели показ на неделе моды, и во многих коллекциях был леопардовый принт», — приводит слова Кацалапова пресс-служба ISU.
- 14 января 2022
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:09
-
17:57
-
17:28
-
17:02
-
16:33
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
13:57
-
13:35
-
13:07
-
12:28
-
11:55
-
11:43