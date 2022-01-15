Тарасова: смотреть за выступлением российских фигуристов в танцах — наслаждение

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги выступления танцевальных дуэтов на чемпионате Европы. Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.
«Смотреть за выступлением российских фигуристов в танцах — наслаждение. Счастлива, что у нас в стране есть две пары, которые катаются на высшем художественном уровне. И одни и вторые катались прекрасно. Это очень радует», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97...
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.
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