Тарасова: смотреть за выступлением российских фигуристов в танцах — наслаждение

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги выступления танцевальных дуэтов на чемпионате Европы. Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.



«Смотреть за выступлением российских фигуристов в танцах — наслаждение. Счастлива, что у нас в стране есть две пары, которые катаются на высшем художественном уровне. И одни и вторые катались прекрасно. Это очень радует», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97...

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.