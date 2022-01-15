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Синицина и Кацалапов: ЧЕ в преддверии Олимпиады — огромная мотивация для нас

Синицина и Кацалапов: ЧЕ в преддверии Олимпиады — огромная мотивация для нас
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о важности защиты титула на предолимпийском чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Для нас с Викой эта медаль чемпионата Европы значит действительно очень многое. Она очень важна для нас. Всё идёт достаточно тяжело, но тем интереснее путь, тем интереснее наше приключение. Мы никогда не опускали руки и не сдавались, поэтому могу сказать, что этот чемпионат в преддверии Олимпийских игр — огромная мотивация для нас. Эта медаль подарила нам её. И очень хочу поблагодарить свою лучшую замечательную партнёршу», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.

«Мы безумно рады сегодняшнему дню. Атмосфера на катке была потрясающая, зрители хорошо поддерживали нас, и этот чемпионат Европы запомнится нам надолго», — добавила Синицина.

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