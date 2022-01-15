Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро!

Битва танцоров в Таллине завершилась блестящей победой Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. После их произвольного танца не осталось сомнений, кто здесь чемпионы Европы. Причём двукратные. Ещё один титул — неплохой задел перед Олимпийскими играми в Пекине. Серебро у Александры Степановой и Ивана Букина — тоже отличный результат. Они составили достойную конкуренцию Вике с Никитой и не пропустили вперёд себя сильнейшие европейские пары.

А вице-чемпионы России Диана Дэвис и Глеб Смолкин остались без медалей, оказавшись лишь на седьмом месте. Новые судьи, на которых надеялся партнёр, дуэту не помогли.

Новые судьи не спасли Дэвис и Смолкина

Первыми из российских танцевальных пар на лёд вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. После ритм-танца они занимали восьмое место в турнирной таблице, но были полны решимости улучшить свой результат. Смолкин говорил, что на произвольном танце будут работать уже новые арбитры, которые могут под другим углом взглянуть на дуэт. Но судейство по сравнению со вчерашним днём не изменилось. Ребятам пришлось самим биться за более высокое место. Тем более повод у них был отличный: произвольный танец на чемпионате Европы они катали накануне дня рождения Дианы. 16 января ей исполняется 19 лет.

Фигуристы показали на льду страстное танго, которое очень удачно сочеталось с пламенем красных волос Дианы. Все элементы и движения ребята выполняли очень старательно, наверное, это в какой-то степени выдавало в них вчерашних юниоров. Но и зрителям, и комментаторам молодая пара понравилась.

«Всё, что было до этого — это были танцы на льду, да, но здесь это были такие свежие танцы на льду, очень легко, очень правильно, очень чисто», — отметил Максим Траньков в эфире Первого канала.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

За свой произвольный танец Диана с Глебом получили 113,29 балла, а в общей сумме — 186,61. Новые судьи, которых так ждал Смолкин после ритм-танца, дуэту не помогли. Они остались примерно на том же уровне. Хотя им и удалось немного побыть в лидерах, но испанская пара Сара Уртадо и Кирилл Халявин вскоре их обошли. А по итогам Дэвис и Смолкин заняли седьмое место на чемпионате Европы.

Гонка за медалями

Борьба за пьедестал чемпионата Европы развернулась в последней, шестой разминке. И закрывали её две наши пары, захватившие лидерство после ритм-танца. Но вначале побороться за медали вышли танцоры из других стран. Соперники наших фигуристов были сильны, но отнять медали у российских спортсменов у них не получилось.

Испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас продемонстрировали интересный танец, насыщенный разными фишками. Прекрасное выступление позволило подняться им на четвёртое место с 187,17 балла. Однако их на головы выше оказалась пара из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они были очень хороши в своём танце под музыку из «Короля льва» и обеспечили себе железное попадание в тройку лидеров. 196,01 балла стало отметкой, которую предстояло преодолеть российским танцорам.

Заявка на победу от Степановой и Букина

Появление на льду Александры Степановой и Ивана Букина означало, что нас ждёт схватка двух сильнейших российских пар. Обе однозначно претендовали на золото чемпионата Европы. Саша и Ваня показали очень мощный прокат с максимальной концентрацией и качественным исполнением всех элементов. Они буквально захватили дух своим выступлением! Впечатлённые болельщики кричали им «Браво!» и «Молодцы!»

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Степановой и Букину меньше балла не хватило, чтобы побить личный рекорд в произвольном танце, но и без всяких рекордов их оценки были очень высоки — 126,75 за произвольный танец и 213,20 в общей сумме. Вике с Никитой предстояла сложная задача.

Двукратные Синицина и Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов как лидеры первого дня выступали последними. Сразу после великолепного проката Степановой и Букина. Разница между ними после ритм-танца была полтора балла. Кто победит — решалось здесь и сейчас.

Однако в новых костюмах — Никита в чёрных брюках и рубашке, а Виктория в романтичном бледно-розовом платье — и в царственном спокойствии они уже выглядели победителями. С первых секунд их нежный чувственный танец заворожил публику. Фигуристы передавали каждую нотку в своих движениях и очень тонко взаимодействовали друг с другом. Под конец пара зажгла под скрипичную музыку и сорвала овации зала.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Несмотря на отличный прокат, на оглашении оценок фигуристы немного волновались, но, увидев свои баллы — 217,96 в общей сумме, дали волю эмоциям: после всего, через что им пришлось пройти в этом сезоне, они подтвердили своё лидерство в нашей сборной и во всей Европе. И пусть здесь не было их главных соперников — титулованного французского дуэта Пападакис/Сизерон — к встрече с ними на Олимпиаде Вика с Никитой определённо были готовы.

Готовы побеждать и завоёвывать главный титул в своей карьере.