Никита Кацалапов — об ошибках: я о них знаю, и нам нужно это успеть подчистить

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине.

Синицина и Кацалапов защитили титул, но в оценке уступили личному рекорду в произвольной программе без малого 3 балла.

«Честно говоря, у меня по поводу проката произвольной программы немного смешанные чувства. Было несколько с моей стороны микромоментов. Слава богу они никак не повлияли на уровни в программе, но они были, я о них конкретно знаю, и нам нужно это успеть подчистить, успеть наработать. И, конечно, самое важное для нас перед Олимпийскими играми — ещё больше накатать эту программу, чтоб мы чувствовали себя в ней как рыба в воде, могли открыться полностью, освободиться, чтоб голова была абсолютно пустая. Правильно Вика сказала, чтоб проживать программу, а не работать. У нас достаточно мало времени, но есть стопроцентное понимание, над чем работать. Оценивают нас судьи, специально обученные люди, это их работа. Я больше самокритичный. Будем хорошо кататься, надеюсь, будет соответствующий результат. Мы к этому и идём», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.