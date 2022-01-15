Судья из Германии поставил на 1-е место в танцах итальянцев, а Дэвис и Смолкина — на 9-е

Судья из Германии оценил произвольный танец чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова ниже, чем прокат итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, занявшего в итоге третье место. По мнению немецкого арбитра, в произвольном танце итальянцы опередили россиян на 0,07 балла, что с учётом результатов ритм-танца никак не сказалось бы на итоговом распределении медалей.

Арбитры из Франции и Великобритании отдали первое место в произвольном танце Александре Степановой и Ивану Букину. Те же судьи, а также арбитр из Испании поставили россиянам оценки, превышающие их личный рекорд (127,64).

Ставшие седьмыми Диана Дэвис и Глеб Смолкин, по мнению французского арбитра, показали лишь 10-й результат в произвольном танце. Немецкий судья поставил россиян на девятое место. Самое высокое место (пятое) Дэвис и Смолкин получили у российского судьи, а вот самые высокие оценки поставил Диане и Глебу арбитр из Польши – 117,42 балла. Напомним, именно на «челленджере» в Польше Дэвис и Смолкин установили личный рекорд в произвольной программе – 118,60 балла.