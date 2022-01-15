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Камила Валиева: выступать перед заполненными трибунами — вот что значит счастье

Камила Валиева: выступать перед заполненными трибунами — вот что значит счастье
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Новая чемпионка Европы Камила Валиева подвела итоги своего дебютного выступления на первенстве континента.

«Большое спасибо всем зрителям, что сегодня пришли нас поддерживать. Ваша поддержка очень чувствуется. Сегодня что-то не получилось, что-то, наоборот, лучше было. Но бывает по-разному, лёд скользкий, будем работать, и это самое главное.

На каких-то стартах больше нервничаешь, иногда меньше. Но у меня нет выбора, всё равно нужно с этим бороться. Сегодня я немного поборолась, но всё-таки чуть-чуть отпустилась, где-то добавила эмоций, где-то пошатнулась. Но я очень счастлива находиться здесь, на чемпионате Европы, среди великих спортсменов. Это большой опыт для меня, ведь мне всего 15 лет. Уже выступать перед заполненными трибунами — вот что значит счастье.

Как дела у собаки Лёвы? У него всё хорошо. Сюда я его не привезла, так как мне его немного жалко. Когда он летел с нами в Челябинск, ему было очень плохо после полёта. Решила, что больше его мучить не буду. Сейчас он с бабушкой и дедушкой на даче, гуляет 24/7», — сказала Валиева после проката.

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