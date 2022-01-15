Камила Валиева: выступать перед заполненными трибунами — вот что значит счастье

Новая чемпионка Европы Камила Валиева подвела итоги своего дебютного выступления на первенстве континента.
«Большое спасибо всем зрителям, что сегодня пришли нас поддерживать. Ваша поддержка очень чувствуется. Сегодня что-то не получилось, что-то, наоборот, лучше было. Но бывает по-разному, лёд скользкий, будем работать, и это самое главное.
На каких-то стартах больше нервничаешь, иногда меньше. Но у меня нет выбора, всё равно нужно с этим бороться. Сегодня я немного поборолась, но всё-таки чуть-чуть отпустилась, где-то добавила эмоций, где-то пошатнулась. Но я очень счастлива находиться здесь, на чемпионате Европы, среди великих спортсменов. Это большой опыт для меня, ведь мне всего 15 лет. Уже выступать перед заполненными трибунами — вот что значит счастье.
Как дела у собаки Лёвы? У него всё хорошо. Сюда я его не привезла, так как мне его немного жалко. Когда он летел с нами в Челябинск, ему было очень плохо после полёта. Решила, что больше его мучить не буду. Сейчас он с бабушкой и дедушкой на даче, гуляет 24/7», — сказала Валиева после проката.
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