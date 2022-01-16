Авербух: Щербакова сняла все вопросы по прокатам и перекатам, она — член сборной на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.
«Не было никаких сомнений, что тройка лучших будет российской. Всё так и произошло.
Наверное, больше всех хочется выделить Аню Щербакову, которая показала чистое выступление. Она находилась чуть под большим прессом, чем другие девочки: не очень удачно выступила в произвольной программе на ЧР, здесь подвела ошибка в короткой… Тем ценнее то, как она откатала произвольную на ЧЕ. Браво, Аня! Сегодня Щербакова сняла все вопросы по прокатам и перекатам. Щербакова — однозначно член сборной, которая едет на Олимпиаду.
Камила Валиева каталась с хорошим куражом. Даже допустив некоторое количество ошибок, её отрыв от преследователей всё равно был высок. Камилу — с первым званием чемпионки Европы.
Саша Трусова шла на максимум, но не всё получилось. Так или иначе, это была репетиция перед Олимпийскими играми. Наверное, так и надо рассматривать этот турнир», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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