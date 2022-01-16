Валиева, Щербакова и Трусова позировали с медалями и танцевали. Фото триумфа России на ЧЕ

Вчера, 15 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.



Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, несмотря на неудачное исполнение произвольной программы. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.



Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.



Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала итоги своих выступлений.



«Публика здесь очень хорошая, все очень горячо поддерживают. Ты чувствуешь, что тебя любят, когда выходишь на лёд, и поэтому кататься очень приятно. Сегодняшнее выступление? Могу сказать, что это был рабочий прокат. Не всё получилось, но я буду работать. А так я постаралась включить больше эмоций. Где-то мне это помешало, наверное. Не могу сказать, что при исполнении данной программы чувствую себя максимально спокойно. Но по крайней мере я пыталась чувствовать себя уверенно».

Лучшие кадры соревнования женщин в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине — в фотоподборке «Чемпионата».