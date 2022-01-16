Синицина и Кацалапов выступили с показательным номером на чемпионате Европы

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером под песню My Way американского исполнителя Aloe Blacc.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы. Судейская оценка за произвольный танец достигла 130,07 балла, победная сумма составила 217,96.
Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.
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