Синицина и Кацалапов выступили с показательным номером на чемпионате Европы

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером под песню My Way американского исполнителя Aloe Blacc.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы. Судейская оценка за произвольный танец достигла 130,07 балла, победная сумма составила 217,96.

Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.

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