Анна Щербакова: спасибо каждому за добрые слова! Я это очень ценю

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новый пост. Спортсменка поблагодарила за поддержку на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония), где ей удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь Камиле Валиевой.
«Столько тёплых поздравлений получила. Спасибо каждому за добрые слова! Я это очень ценю», — написала Щербакова.
Фото: «инстаграм» анны щербаковой
По итогам двух прокатов Анна Щербакова заработала 237,42 балла. На счету Валиевой 259,06 балла. Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, заработала 234,36 балла.
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