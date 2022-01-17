Анна Щербакова: спасибо каждому за добрые слова! Я это очень ценю

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новый пост. Спортсменка поблагодарила за поддержку на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония), где ей удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь Камиле Валиевой.

«Столько тёплых поздравлений получила. Спасибо каждому за добрые слова! Я это очень ценю», — написала Щербакова.

Фото: «инстаграм» анны щербаковой

По итогам двух прокатов Анна Щербакова заработала 237,42 балла. На счету Валиевой 259,06 балла. Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, заработала 234,36 балла.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!