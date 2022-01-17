Ирина Слуцкая назвала ошибки Камилы Валиевой нелепыми

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала результаты чемпионата Европы в Таллине.

«Мне очень понравился прошедший чемпионат Европы потому, что он был интересным и было очень приятно вновь видеть наших спортсменов, забравших всё золото! Горжусь! А теперь обо всех по порядку. Очень здорово, что все наши три пары катались на высшем уровне. Я очень болела за Степанову и Букина и рада, что они заняли призовое место. Я считаю, что эта пара сделала колоссальный шаг вперёд в этом году. Также со вторым званием чемпионов Европы поздравляю пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова



Неожиданная яркая победа Марка Кондратюка. Браво! Горжусь! Кроме этого, было очень приятно услышать имя Светланы Соколовской, которое неразрывно связано с этой победой. Когда-то мы работали на одном льду.

Россия непобедима в женском одиночном катании и мы доказываем это несколько лет подряд! Ура! Но, к сожалению, даже лидеру не удалось откатать две программы чисто… Мне очень импонирует Камила Валиева. Несмотря на её некоторые, я считаю, нелепые ошибки, она бесспорный лидер! Очень красивое катание и программа. Надеюсь, что на Олимпиаде она покажет высший класс и, может, даже станет двукратной олимпийской чемпионкой. Держим кулачки за неё!



Аня Щербакова — одна из моих любимых фигуристок. После крайне неудачной короткой программы в произвольной она показала, что она спортсменка высочайшего уровня. Смогла исполнить потрясающе сложные элементы. Так держать! Саша Трусова. Большая молодец, но хотелось бы видеть её чистый прокат, без падений. Я уверена, что у неё все получится.



Впереди у нас самый сложный и самый интересный старт — это Олимпийские игры. Я искренне желаю каждому нашему спортсмену осуществить свой лучший прокат на старте Олимпийских игр! Всем удачи и полный вперёд! А мы, зрители, будем наслаждаться соревнованиями по ту сторону экрана и держать кулачки за каждого нашего спортсмена», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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