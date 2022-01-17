Татьяна Тарасова тремя словами оценила выступление российских фигуристок на ЧЕ в Таллине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тремя словами подвела итоги выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Россиянки заняли весь пьедестал. Золото выиграла Камила Валиева. Серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

«Колоссально, шедеврально, грандиозно!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Тарасова также отметила работу тренеров российских фигуристок: «Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!»

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин. Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

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