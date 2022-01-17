Татьяна Тарасова прокомментировала падение Камилы Валиевой в произвольной программе на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала падение Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). По сумме двух прокатов Валиева завоевала золотую медаль, несмотря на падение.
«Валиева откатала потрясающе, несмотря на падение. Падение не мешает победе и никогда не мешало, к тому же она выполнила четверной сальхов. Камила — настоящая чемпионка. Накатала в двух программах: в короткой и в произвольной.
Поздравляю весь тренерский штаб, кто готовил девочек. Отличные результаты», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
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