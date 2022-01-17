Чемпион Европы Марк Кондратюк назвал топ-5 фигуристов «про искусство»

Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал фигуристов и фигуристок, которые нравятся ему больше всего. Кондратюка спросили, какой современный фигурист для него в большей степени «про искусство».

«Думаю, таких тоже можно много назвать. Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Женя Медведева, Камила (Валиева. — Прим. «Чемпионата»), Аня Щербакова. Это первое, что пришло в голову.

Ещё Нэйтан Чен, но это про современное искусство. Я осознаю, что Натан невероятно крут, но мне больше нравятся те пятеро, кого я назвал», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

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