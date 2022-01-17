Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала, как справиться с грузом ответственности на Олимпийских играх.
«Что главное на Играх? Придавать как можно меньше значения тому, что происходит вокруг. Там ведь будет множество факторов, способных вызывать раздражение: тесты, запреты на передвижение, куча всевозможных правил и ограничений. Воспринимать любую ситуацию нужно просто как данность и относиться к ней спокойно, без лишних эмоций. И очень желательно максимально отвлекаться от темы предстоящего выступления. Если уже сейчас мы начнём каждый день напоминать спортсменам о том, что впереди у них самый важный старт четырёхлетия, они закончат у нас кататься ещё в Красноярске, не долетев до Пекина.
Сейчас в этом отношении стало значительно проще: у всех полно гаджетов, компьютерных игр. А вот на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити я, помню, как раз с этой целью отправилась вместе с Бережной и Сихарулидзе в горы кататься на санках — наши американские поклонники предоставили нам такую возможность. Так вот, я, опытнейший тренер, не учла тогда одного — насколько сильным в горах может оказаться солнце. И Лена вернулась с той прогулки с ожогом лица», — сказала Москвина в интервью RT…
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