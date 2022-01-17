Косторная о прививке от коронавируса: абсолютно не больно, вообще ничего не чувствуется

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о том, как сделала прививку от коронавируса во время прохождения реабилитации после перелома кисти руки.

«Я сделала прививку от коронавируса, пока что первую. Прививалась «Ковиваком», практически никаких побочных эффектов не было. Побаливала рука немного, но не критично. Не было ни температуры, ни упадка сил, ни кашля с насморком. Небольшая мышечная боль была, может быть, день или полтора. Саму прививку делать абсолютно не больно, вообще ничего не чувствуется», — поведала Косторная на своём канале в YouTube.

В декабре 2021 года Косторная сломала кисть правой руки на тренировке перед чемпионатом России по фигурному катанию. На восстановление и реабилитацию спортсменке потребуется от шести до восьми недель.