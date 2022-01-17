Алина Загитова опубликовала фотографию с вечеринки с Даней Милохиным

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фотографии с вечеринки, проведённой в компании Дани Милохина и других тиктокеров.
«Ребята, желаю вам творческих успехов, больше улыбок и всего самого яркого! Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании @dream_team_house, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась! Спасибо за приглашение, было безумно круто», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.
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