«Мы старались передавать в танце секс и разнузданность». Александр Жулин об автобиографии
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Чемпион мира 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр (серебро и бронза), тренер Александр Жулин анонсировал выход автобиографии.
«Мы старались передавать в танце и секс, и разнузданность, и любовь, в общем, быть другими. Нужно признать, с кистями мы более-менее справились, с бровями было сложнее — страдание из русского человека хрен выбьешь, генетика». Отрывок из моей новой книги «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви всё...» — написал Александр Жулин на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Партнёршей Жулина была Майя Усова.
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