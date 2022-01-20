Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Состав сборной России по фигурному катанию:
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.
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