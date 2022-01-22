Команда Этери Тутберидзе обратилась к Софье Акатьевой

Команда тренера Этери Тутберидзе обратилась к фигуристке Софье Акатьевой, которая выиграла золото на чемпионате России среди юниоров в Саранске.
«Поздравляем Софью Акатьеву с золотой медалью на первенстве России и отбором на чемпионат мира среди юниоров 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
По сумме программ Акатьева получила 237,09 балла. Второй итоговый результат продемонстрировала Софья Самоделкина, ставшая в произвольной программе только четвёртой (213,73). На третью ступень пьедестала почёта поднялась Софья Муравьёва (211,62).
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