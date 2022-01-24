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Утверждён состав олимпийской сборной Финляндии по фигурному катанию

Утверждён состав олимпийской сборной Финляндии по фигурному катанию
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Национальный олимпийский комитет Финляндии утвердил состав сборной страны по фигурному катанию, которая отправится в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх.

В неё вошли три спортсмена. Дженни Сааринен представит Финляндию в женском одиночном катании, а в танцах на льду выступят Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс, сообщает IS.

Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года будут проходить в столице Китая Пекине на льду Столичного дворца спорта с 4 по 20 февраля. Как и четыре года назад, будет разыграно пять комплектов наград. Состязания пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Всего в сборную Финляндии было отобрано 95 представителей зимних видов спорта.

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