Утверждён состав олимпийской сборной Финляндии по фигурному катанию

Национальный олимпийский комитет Финляндии утвердил состав сборной страны по фигурному катанию, которая отправится в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх.
В неё вошли три спортсмена. Дженни Сааринен представит Финляндию в женском одиночном катании, а в танцах на льду выступят Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс, сообщает IS.
Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года будут проходить в столице Китая Пекине на льду Столичного дворца спорта с 4 по 20 февраля. Как и четыре года назад, будет разыграно пять комплектов наград. Состязания пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
Всего в сборную Финляндии было отобрано 95 представителей зимних видов спорта.
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